Patriciello, Cotugno e Cefaratti in prima fila da Renzi, prove di riposizionamento?

Stupore, ma non troppo. Perché di riposizionamenti si parla da tempo. Ma questa volta si tratta di un’uscita pubblica. E in prima fila a Termoli, ad ascoltare l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi, c’erano l’europarlamentare Aldo Patriciello (Forza Italia), l’assessore Vincenzo Cotugno e il consigliere regionale Gianluca Cefaratti, entrambi di Rialzati Molise, gruppo politico che fa capo sempre all’eurodeputato.

Che Renzi voglia raccattare i resti di Forza Italia non è certo una novità. E già nei mesi scorsi Aldo Patriciello era stato accostato ad Italia Viva, notizia sempre smentita dal diretto interessato. Oggi era ad ascoltare il senatore alla presentazione del suo libro. Semplice curiosità o un ulteriore avvicinamento? Insieme a lui anche i fedelissimi Cotugno e Ceferatti. Pronti anche a loro ad entrare in Italia Viva in vista delle prossime regionali? redpol