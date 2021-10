Patologie neurologiche tempodipendenti e Pos, parola al dottore Iacobucci

“Nel POS 2018/2019 della Regione Molise, alla rete ICTUS si legge che, Presso L’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso deve essere attivato il servizio di Radiologia interventistica per il trattamento endovascolare di tutti i casi che lo richiedono secondo le linee guida internazionali -si legge in una nota del Dr. Licio Iacobucci, Ex Direttore di Radiodiagnostica di Campobasso e Direttore del Dipartimento diagnostico e dei Servizi- Radiologia interventistica, penso sia stato un refuso, poiché si auspica che venga attivata la Neuroradiologia Interventistica, con neuroradiologi interventisti opportunamente formati, come in tutte le strutture che praticano procedure interventistiche per il trattamento dell’ictus, in conformità alle linee guida internazionali, che nei pazienti in caso di ictus ischemico prevedono la trombolisi sistemica in associazione con la trombectomia meccanica mediante procedure di neuroradiologia interventistica, che asportano il trombo.

La differenza con la Radiologia interventistica, che non si occupa delle patologie del sistema nervoso è fondamentale.

La progressiva crescita della neuroradiologia interventisticacoinvolge operatori e strutture dedicate e riceve impulso da continui e condivisi risultati clinici, suffragati dalla pubblicazione di studi internazionali, basati sui riscontri ottenuti dall’attività di Centri di certificata competenza internazionale.

La Neuroradiologia Interventistica è una disciplina che necessita di appropriate conoscenze nell’ambito delle Neuroscienze, e di specifiche nozioni e capacità culturali, tecniche e manuali.

Al fine di ottenere il risultato clinico migliore, è inoltre necessaria la presenza e la coesistenza di particolari condizioni organizzative, strutturali e multidisciplinari. Queste riguardano sia apparecchiature e spazi di ricovero sia la presenza di un gruppo di specialisti in grado di lavorare in modo congiunto e coordinato.

La Neuroradiologia Interventistica comprende tecniche per il trattamento di patologie dell’encefalo. La terapia endovascolare neuroradiologica viene eseguita in ospedali dove è presente una Stroke Unit, nei quali è garantita la presenza di una Neurochirurgia e di un servizio di Neuroradiologia Diagnostica h24 e del NeuroradiologoInterventista.

Il percorso formativo del neuroradiologo interventista è complesso e articolato e deve essere condotto in centri ad elevato volume in modo da permettere di seguire e comprendere i diversi quadri clinici e le molteplici tecniche. Il percorso è affascinante e permette di entrare in contatto con realtà nazionali e internazionali, nonché permette di sviluppare competenze estremamente ricercate in Italia e all’estero.

Per tutte queste caratteristiche le Neuroradiologie sono inserite in Ospedali Universitari e Ospedali Hub di riferimento provinciale con DEA di II livello.

In questi Ospedali viene svolta attività chirurgica ed endovascolare in particolare per gli aneurismi cerebrali, le malformazioni artero-venose (MAV/FAV cerebrali, midollari e del massiccio facciale), sanguinamenti per traumi. Inoltre, è eseguita la trombolisi endovenosa e la trombectomiameccanica per la cura dell’ictus. Sono Centri in grado di gestire pazienti complessi, nonché di provvedere alle diverse specifiche complicanze”.