Patologie della spalla e del gomito negli sport olimpici, il convegno a Campobasso

Appuntamento venerdì presso l’Aula Magna dell’Unimol. Il plauso del presidente del Coni, Malagò

Venerdì Campobasso ospiterà l’appuntamento simposio sulla patologie di spalla e gomito negli sport olimpici.

L’evento, in programma presso l’Aula Magna dell’Unimol, oltre al patrocinio dell’Ateneo, del Cus Molise e della Siges, avrà anche quello del Coni. Il numero uno del movimento olimpico nazionale Giovanni Malagò si è espresso con grande entusiasmo sulla convention.

«Campobasso – ha rimarcato – ospita un appuntamento importante. Chiunque fa sport ha problemi alla spalla ed al gomito e queste situazioni declinate nel novero sport olimpici, soprattutto a meno di un anno dai Giochi di Parigi 2024, sono di ulteriore e stretta attualità e potranno senz’altro arricchire i partecipanti in virtù della presenza di docenti di rilievo. Questo appuntamento renderà Campobasso caput mundi. Proprio per questo, oltre a dare il proprio patrocinio, il Coni sarà anche cooprotagonisti con la presenza del professor Ferretti dell’istituto di medicina dello sport, una eccellenza strutturale che le altre nazioni ci invitano. Resto convinto, peraltro, che iniziative come questa possano unicamente arricchire».