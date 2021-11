Pastori, non solo allevatori: successo a Macchiagodena con protagonista la “pezzata”

Quattro ore di cammino passando per Roccamandolfi e Cantalupo, fino ad arrivare a Macchiagodena, dove la famosa pezzata è stata protagonista del pranzo in comunità

Un tuffo nel passato, tra tradizioni e storia sui pastori e il loro amore per gli animali. “Ci tengono Maria e Daniele ad essere definiti pastori e non “semplici” allevatori. Gli allevatori custodiscono gli animali per crescerli e ricavarne reddito. Il pastore, invece, vive in simbiosi con i suoi animali, si occupa di loro a tempo pieno, li protegge, li riconosce, li ascolta. Protegge i territori dove pascolano, ne conosce le insidie e le tradizioni. Quelle terre sono la sua storia, quella dei suoi genitori e quella dei suoi nonni. Non le abbandonerà per nulla al mondo. Le saluta quando si allontana perché sa che tornerà”, ha dichiarato il primo cittadino Felice Ciccone.