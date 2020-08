Pastore si smarrisce in montagna dopo aver perso parte del gregge, ritrovato in buone condizioni

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato per una ricerca persona dispersa in agro di Roccamandolfi nella serata di ieri, giovedì 6 agosto. L’uomo, un pastore del posto, non ha fatto ritorno a casa dopo essere uscito per condurre il suo gregge. A dare l’allarme la figlia che non ha visto rincasare l’anziano padre.

Sul posto è accorsa immediatamente una squadra del Soccorso Alpino per pianificare le attività di ricerca di superficie e l’unità cinofila molecolare da poco in forze nel Servizio regionale del CNSAS Molise, un furgone dedicato al trasporto e alla gestione della risorsa cinofila per la ricerca delle persone scomparse.

L’uomo disperso è stato ritrovato in serata in buone condizioni di salute. Si era allontanato in montagna verso il confine con il comune di Longano dove pare avesse smarrito parte del gregge. Con il sopraggiungere del buio è rimasto presumibilmente disorientato. Si è conclusa così a lieto fine la ricerca dell’uomo disperso.