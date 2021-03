Pastore: “Giustini sarà rimosso, ma non mettete Toma al suo posto”

Giustini sotto inchiesta, ma per Lucio Pastore, primario del Pronto Soccorso di Isernia ed esponente del Forum in difesa della sanità pubblica, il generale potrebbe essere solo un Caprio espiatorio, le responsabilità dello sfascio della sanità pubblica, di fronte al Covid, stanno altrove e approfittare dell’indagine per nominare Toma Commissario sarebbe un errore colossale:



“A proposito della notizia che sta girando in queste ore, che appare verosimile (visto l’avviso di garanzia arrivato a Giustini mentre era in audizione ed alle dichiarazione del Presidente, che cerca di scaricare su Giustini tutto il disastro della sanità molisana), circa la rimozione di Giustini e la nomina di Toma.

Dalle carte fatte conoscere da Greco Toma è stato attivo a boicottare le iniziative di Giustini a livello ministeriale e quindi il suo ruolo è stato più che attivo.

Poi vorrei ricordare che in passato sono stati nominati come commissari ad acta i presidenti di regione, Iorio e Frattura. In pratica è stato come affidare un centro trasfusionale a dracula e i danni di queste scelte fatti dai presidenti di regione come commissari ad acta li viviamo tutti.

Giustini non ha brillato ma almeno ha disvelato l’origine del debito e tutte le storture di bilancio. Ha provato a far aprire il Vietri come ospedale Covid biocottato da Toma.

Allora se deve essere sacrificato che si faccia un decreto simile a quello Calabria. Non ridiamo a dracula il centro trasfusionale e scegliamo un soggetto che veramente rilanci la sanità pubblica.

Lo so che tutto questo è utopia, specie con questo governo, ma a volte possono avvenire anche i MIRACOLI”.