Pastore abruzzese ucciso a colpi di pistola, esposto in procura degli animalisti

Cane ucciso con un’arma da fuoco a Monteroduni, gli animalisti presenteranno un esposto in Procura.

“Quello accaduto è un fatto gravissimo sulle cui cause girano diverse ipotesi – scrivono gli animalisti di Aidaa – ma crediamo sia buona cosa lasciare lavorare i carabinieri che probabilmente dall’esame balistico del proiettile potrebbero in breve tempo risalire ai responsabili dell’uccisione di Ettore. Comunque- concludono gli animalisti- noi presenteremo esposto e in caso di processo ci costituiremo parte civile contro gli autori di questo ignobile gesto”.

In giornata effettuato l’esame autoptico sul corpo del cane pastore abruzzese, da cui risultati si potrebbe svelare il mistero.