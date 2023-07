Passo indietro di Stefania Passarelli, si dimette da sindaco

Come già annunciato, Stefania Passarelli, dopo l’elezione in consiglio regionale, fa un passo indietro e si dimette da sindaco di Pozzilli dichiarando:

“Ieri il Consiglio comunale mi ha chiesto, come per legge, di fare una scelta politica. Oggi lascio il mio ruolo da Sindaco con grande commozione, perché guidare Pozzilli per circa 8 anni è stata un’esperienza tanto impegnativa quanto indimenticabile. Mi sento di ringraziare tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, che hanno collaborato per una gestione dell’assemblea cittadina improntata alla serietà e alla politica del fare. Un sentimento di gratitudine lo rivolgo al personale e ai responsabili comunali che non hanno mai fatto mancare il loro apporto, sia nel lavoro giornaliero che nel difficilissimo periodo della pandemia. Sarò sempre al fianco dei cittadini di Pozzilli – ha concluso Passarelli -, continuerò a sorvegliare Pozzilli, il mio paese”.