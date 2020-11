Passo in avanti sul bando periferie da 18 milioni. “L’ex scuola Notte va demolita”

Piccoli passi in avanti sul bando periferie da 18 milioni di euro, il programma straordinario di riqualificazione urbana sul quale Campobasso ha chiesto ed ottenuto i fondi che possono rilanciare varie aree del capoluogo. A rallentare l’iter nelle ultime settimane, il caso dell’ex scuola Notte, struttura che l’amministrazione vorrebbe demolire e ricostruire. Mancava il parere dei tecnici, finalmente arrivato. “I progettisti – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa – hanno inviato una relazione al comune chiedendo di poter eseguire la demolizione e la ricostruzione. Adesso dovranno esprimersi i tecnici comunali per procedere in questa direzione. Secondo questa relazione dettagliata, sarebbe impossibile portare avanti ogni progetto sulla struttura senza una demolizione”.

Il Pd accoglie positivamente la notizia dopo aver pressato l’amministrazione nelle ultime commissioni, focalizzandosi soprattutto su sopralluoghi ritenuti “tardivi rispetto al peso specifico che il bando ha per la città di Campobasso”. Se non altro, in caso di parere favorevole dei tecnici comunali, l’intoppo rappresentato dall’ex scuola Notte potrà dirsi superato, scongiurando ulteriori ritardi sull’inizio dei lavori.

La Lega chiede di fare chiarezza sull’Urbanistica. Bando periferie e non solo. Un quadro informativo complessivo è richiesto a gran voce dalla Lega che, con il consigliere Alessandro Pascale, esorta l’amministrazione ad illustrare ai campobassani quanti e quali progetti sono al vaglio. Un settore colpito da pandemia e burocrazia secondo l’esponente del Carroccio.

“Vogliamo capire quali difficoltà ci sono – ha spiegato – e vogliamo capire se ci sono ancora progetti in fase di valutazione, quanto produce il settore urbanistico. Come intende agire l’amministrazione – ha concluso Pascale chiedendo una Commissione di confronto – per andare incontro a quelle poche imprese che hanno il coraggio di investire a Campobasso?”. L.L.