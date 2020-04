Passione Vivente, a San Polo iniziativa online

SAN POLO MATESE. Uniti per l’organizzazione del Presepe Vivente la comunità di San Polo Matese si unisce anche nel cammino verso la Pasqua. «In questo periodo così delicato per tutti ci stringiamo digitalmente e dedichiamo qualche minuto al giorno alla riflessione sulle ore della Passione di Nostro Signore Gesù; seguiamo la Via Crucis fino al 12 aprile, una stazione al giorno, fino alla celebrazione della Santa Pasqua, tramite le immagini della Passione Vivente di San Polo Matese e le riflessioni a cura della Diocesi Tursi – Lagonegro. SeguitecI ogni giorno su Facebook – Pagina Presepe Vivente San Polo Matese e su YouTube».

GIANLUCA CAIAZZO