Passione Equitazione. Pony e cavallo, puledro e doppio pony. Ma che cosa sono?

Rubrica a cura di Fise Molise

Il pony nell’immaginario generale è un cavallo piccolo, spesso un po’ più in carne e tarchiato, dal muso simpatico e dagli occhi grandi e teneri. E’ l’amico dei bambini, soprattutto nelle favole. Ma qual è precisamente la differenza tra pony e cavallo?

Innanzitutto appartengono alla medesima specie equina, Equus Caballus. Il pony convenzionalmente è un animale sotto i 147 cm al garrese. Il garrese (o guidalesco) è il punto del tronco degli animali (prime vertebre dorsali) da cui in genere si misura l’altezza del cavallo e di altri quadrupedi. Un pony è di taglia piccola se sotto i 130 centimetri, è di taglia media se l’altezza è compresa tra i 131 e i 140 cm, è di grossa taglia da 141 a 147 cm. La differenza in base all’altezza però ha le sue eccezioni: la razza Morgan, ad esempio, pur avendo altezza intorno ai 140 cm non ha le caratteristiche morfologiche del pony.

Gli altri elementi che contraddistinguono le due tipologie equine sono la conformazione fisica, il temperamento e anche l’alimentazione. Il pony ha una struttura tendenzialmente più massiccia, con zampe più corte, collo più piccolo, gambe più corte e crini più folti. Generalmente è più intelligente e astuto del cavallo, ma anche più testardo e insofferente. Per il cibo è più accomodante: può sfamarsi in un pascolo dove un cavallo avrebbe grosse difficoltà a nutrirsi. Ma va sempre ricordato che ogni classificazione prevede le sue eccezioni: non tutti i pony sono tarchiati, così come non tutti i cavalli sono longilinei.

Un cavallo e un pony possono accoppiarsi generando un pony, un doppio pony o un cavallo, tutto dipende da cosa si incrocia e dalla genetica in gioco. Il doppio pony indica cavalli tra 0.60 e 1,50 m di altezza al garrese: se è muscoloso con tronco largo si chiama doppio pony o cob; se ha statura superiore a m 1,20 si chiama anche galloway.

Dunque se le proporzioni e l’armonia di cavalli e pony dipendono esclusivamente dalla genetica del singolo soggetto, occorre aggiungere che molte variabili sono legate alle abitudini che si fanno acquisire agli animali. I pony tenuti per compagnia, ad esempio, tendono a diventare obesi perché sovralimentati a causa dello scarso movimento e alle piccole dimensioni. I pony in attività di maneggio sono solitamente più in forma perché lavorano e smaltiscono. Anche l’essere più vivaci non sempre è di natura genetica: è il caso di quei pony che vengono ‘coccolati’ e non educati a dovere solo perché piccoli, carini e montanti da bambini. Ma un bambino, per quanto bravo, non ha le capacità tecniche di un adulto con lunga e buona pratica equestre alle spalle; e il buon pony di conseguenza ne approfitta.

Caratteristiche genetiche o meno il mondo dei pony rimane sempre carico di fascino di magia, la stessa che si respira ogni anno alla grande manifestazione della FISE dedicata proprio a questi cavalli, le Ponyadi, che quest’anno avranno in gara la squadra del Molise composta da venti binomi. Ogni bambino cavalcherà il suo pony che non è dunque un cavallo giovane, ma un cavallo di piccole dimensioni. Quello giovane, invece, è il puledro.