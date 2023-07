Passione Equitazione. Il mito delle amazzoni, una magia tutta al femminile che non finisce mai

Antonella Iammarino. Rubrica a cura di Fise Molise

A cercare il termine “amazzone” nei dizionari e nella letteratura si fa presto. A capire tutto il mondo che si cela dietro questa affascinante parola ci vuole un po’ di più. Donna di carattere o atteggiamenti forti e virili; donna che va a cavallo o che pratica l’equitazione; modalità di monta a cavallo (con entrambe le gambe da un lato della sella); abito femminile usato in passato per cavalcare (di colore nero con giubbetto stretto, gonna lunga e un basso cilindro); mitica donna guerriera e cacciatrice dell’Asia Minore che montava al pelo e secondo la tradizione si recideva la mammella destra per tendere meglio l’arco.

Tutte le definizioni hanno qualcosa di curioso e di misterioso che si pone tra il mito e la realtà. Ma tutte sono legate al binomio donna-cavallo e ad elementi che caratterizzano l’equitazione: eleganza, delicatezza, autorevolezza, amore, pazienza, empatia e soprattutto indipendenza dal mondo maschile.

Indipendenza, sì, perché le donne, a lungo escluse dagli sport olimpici e dalle discipline propedeutiche alla guerra, hanno apportato in equitazione molti contributi specifici. Rimaste fuori dai grandi circuiti a causa della conformazione fisica e del ruolo sociale che le ha sempre condizionate, le donne sono riuscite col tempo ad arricchire le discipline equestri di elementi che hanno inciso sulla stessa relazione con il cavallo. “Il maschio è più competitivo nello sport e nel rapporto con l’animale – leggiamo su Cavallomagazine – Le donne prediligono l’intesa affettiva e l’aspetto educativo. A differenza dell’uomo, una donna tende a influenzare il cavallo e non a dominarlo”. Approcci differenti, dunque, tra due sessi che oggi, invece, nelle competizioni sono posti allo stesso livello.

Non tutti sanno infatti che l’equitazione è l’unico sport che mette a confronto donne e uomini senza alcuna differenza nel raggiungere lo stesso traguardo finale. La forza fisica, che separa in genere i due sessi nelle gare, non è l’elemento principale. Nel costruire un rapporto vincente all’interno del binomio occorrono doti come sensibilità, tolleranza, capacità di rispetto dell’essere umano e dell’animale. Qualità che, fortificate dall’innato senso materno, abbondano nell’universo femminile e che hanno portato le donne a spiccare nel panorama competitivo. Si spiegano così, ad esempio, la schiacciante superiorità del numero di bambine e ragazze che montano a cavallo rispetto ai pari età maschi; oppure la prevalenza rosa in dressage e paradressage italiani.

In realtà il cavallo è grande e grosso ma fragile e delicato, richiede cura affettuosa, attività che da sempre appartiene soprattutto al mondo femminile. Ma è altresì chiaro che non possono rimanere indietro la tecnica e il senso agonistico. E quando il tutto si mischia sapientemente attraverso il lavoro dell’istruttore allora i risultati sono inaspettati e spesso spettacolari, capaci di offrire performance di alto livello al pubblico, di trattenerlo con un’empatia unica, quella tipica dell’equitazione, indefinibile e assolutamente travolgente.