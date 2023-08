Passione Equitazione. Fieracavalli e il cavallo arabo, quello col…naso all’insù

Antonella Iammarino. Rubrica a cura di Fise Molise

Avvicinarsi all’equitazione significa scoprire un intero mondo in cui empatia, tecnica, convenzioni, sapere e passione creano quel mix emozionale che rapisce anche il più arido osservatore. Ma significa anche ampliare le conoscenze del mondo animale, scoprire quanti e quali sono i cavalli presenti nel nostro universo, cogliendo le occasioni che il panorama delle manifestazioni equine offre.

Tra i tanti eventi in Italia e nel mondo che immergono appassionati e curiosi in un ambito sportivo raffinato e al contempo assolutamente naturale, genuino ed essenziale, c’è Fieracavalli di Verona, l’enorme evento di fama internazionale che a novembre presenta ogni aspetto di questo sport, dalla gara al merchandising. La Fise Molise non perde mai l’occasione di partecipare e di invitare chi già appartiene al mondo dell’equitazione, ma anche e soprattutto chi vuole conoscere nuove emozioni, a recarsi a Verona in quei giorni.

È molto interessante girare tra i padiglioni, partecipare agli eventi ma anche fare un giro tra i box, dove tra un nitrito e l’altro può avvenire l’incontro con il cavallo arabo, quello che in termini simpatici viene definito il cavallo …con il naso all’insù. Sono infatti il profilo concavo del naso detto ‘camuso’ e gli eleganti lineamenti del capo e del collo a caratterizzare questa razza nota per essere molto agile e resistente, una delle più antiche (e delle più costose tra l’altro) la cui origine viene collocata tra i beduini del deserto. Media statura, pelo corto e molto lucido, non passano inosservati per la loro generale bellezza.

Con oltre mille allevatori l’Italia registra il maggior numero di cavalli arabi, che per capacità di resistere alle lunghe distanze e carattere tendenzialmente docile vengono impiegati soprattutto in endurance e trekking turistico. È l’associazione ANICA (Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo) riconosciuta ufficialmente dall’82 dalla W.A.H.O. (World Arabian Horse Organization), a mantenere la linea genealogica e a registrare ad oggi la quinta generazione di cavalli arabi regolarmente allevati e iscritti nel nostro paese.

Annotare le date di Fieracavalli 2023, che si terrà da giovedì 9 novembre a domenica 12 novembre, può essere dunque una buona idea per fare un tuffo nelle emozioni dell’equitazione, per visitare la città di Giulietta e Romeo e per fare incontri ravvicinati con le più belle varietà equine presenti al mondo, tra cui il prezioso e raffinato cavallo arabo.