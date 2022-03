Passione e via Crucis Vivente, si riparte. E le persone tirano un sospiro di sollievo

Due appuntamenti pre Pasquali di interesse collettivo che tornano dopo due anni di assenza anche a Venafro

Pandemia, si spera tantissimo, alle spalle ed iniziative che finalmente possono ripartire dopo un biennio di sostanziale e penalizzante stop.

Accade ovunque, Venafro compreso, dove risultano programmati due appuntamenti pre/pasquali d’indubbio interesse e coinvolgimento popolare. Domenica 3 aprile infatti, come già precedentemente riportato, a partire dalle h 19.00 tornerà a svolgersi la Via Crucis Vivente per le strade e le piazze cittadine, riproponendo la dolorosa strada che Gesù percorse sino al Calvario per il riscatto dell’uomo, salvandolo dal peccato.

Si tratterà della 34.ma edizione dell’appuntamento itinerante lungo l’abitato venafrano a partire dal rione Porta Nova, scendendo a Ciaraffella per percorrere Corso Lucenteforte, raggiungere piazza Vittorio Emanuele II, salire lungo via Caserta, quindi piazza Vittorio Veneto al rione Mercato, scendere per via Roma e portarsi su Corso Campano per raggiungere le tipiche Scalinatelle di Via Cuoco e concludere il tutto tra il verde di una proprietà privata della zona, mentre i presenti assisteranno dal sottostante corso principale cittadino.

A proporre ed interpretare il tutto saranno gli scout del Venafro 4 dell’Agesci, ideatori dell’iniziativa ed assistiti dal Parroco Don Salvatore Rinaldi. Altra iniziativa del periodo sempre a Venafro : La Passione. Vita, opere e passione del Figlio dell’Uomo inscenate nelle serate di sabato 9 e domenica 10 aprile, a partire dalle h 21.00, tra gli oliveti della Cattedrale in un ambiente naturale quanto mai suggestivo. Ad attivarsi in questo caso saranno i giovani ambosessi di Venafro che torneranno a riproporre una rappresentazione tantissimo apprezzata negli anni ’70 alla luce dei temi proposti e della particolare riproposizione scenica in un contesto naturale quanto mai propizio.

Diversi gli enti, le istituzioni e le associazioni che patrocineranno l’evento, da Il Gruppo al Comune di Venafro, da Molise Cultura ad altre sigle.

Tonino Atella