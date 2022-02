Passeggiata Rio Vivo e accesso al mare: M5S chiede urgente intervento di pulizia

“La necessità di tutelare il nostro territorio richiede una attenta vigilanza ed uno spirito collaborativo collettivo”, si legge in una nota inviata dal Movimento 5 Stelle di Termoli. “La situazione in cui versa l’area prospiciente la passerella “Cormorano” per l’accesso al mare e la “passeggiata” zona Rio Vivo richiede un pronto intervento di bonifica per la presenza di mattoni rotti, specchi e vetri rotti, pezzetti di legno taglienti e addirittura vecchi elettrodomestici. Ci siamo pertanto resi parte attiva e abbiamo inviato missiva al Comune di Termoli, alla Regione Molise e all’Asrem affinché ciascuno per la propria competenza intervenga per la salvaguardia della incolumità e dell’igiene pubblica. Attendiamo un pronto intervento.

“I sottoscritti Dott. Nicolino Di Michele, Avv. Daniela Decaro, sig. Antonio Bovio, sig. Ippazio Stamerra, in qualità di Consiglieri del Comune di Termoli per il MoVimento 5 Stelle, espongono. Siamo stati raggiunti da molteplici segnalazioni di cittadini riguardanti lo stato di degrado dell’area adiacente la passerella di accesso al mare “Il Cormorano” e passeggiata lungo mare sud situate in zona Rio Vivo.

Lo stato dei luoghi è pericoloso sia da un punto di vista igienico sanitario in quanto ricettacolo di insetti e animali, ratti e serpenti, sia per l’incolumità pubblica perché proprio in quel tratto, come da foto allegate, ci sono mattoni rotti, tantissimi pezzi di legno con spigoli taglienti a vista, frigorifero e divano abbandonati, specchi e vetri rotti e tanti altri rifiuti.

Si insta per un pronto intervento di messa in sicurezza e di pulizia di tutta l’area prospiciente ciascun Ente per la sua competenza”.