“Passeggiata nel paese e fra la storia”, sabato 22 l’incontro culturale a Cercemaggiore

Promuovere la conoscenza del borgo antico. È l’iniziativa della parrocchia di Santa Maria della Croce di Cercemaggiore denominata “Passeggiata nel paese e fra la storia” per far scoprire ai più e meno giovani i luoghi di interesse storico del paese ed anche ai turisti molisani e di fuori regione. L’appuntamento è per sabato prossimo, 22 luglio, a partire dalle 9 alla chiesa di Santa Maria a Monte lungo l’insediamento più antico del paese per poi scendere attraverso le rue fino a piazza Garibaldi (S. Rocco) riscoprendo la storia, i luoghi o i paesaggi del passato.

L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione con il restauratore di beni culturali Stefano Vannozzi, il quale è un ricercatore meticoloso di documenti riguardanti la storia di Cercemaggiore e svolge un’opera meritoria di divulgazione al fine di incentivare ad una maggiore cura del patrimonio culturale.