Passeggiata domenicale tra sensi, storia e natura sulle alture tra Venafro e Pozzilli

Promuovono Maria Rosaria Siviero, psicologa terapeuta, ed il giornalista ambientalista Angelo Bucci

Una domenica “nel tempio di madre natura, tra gli oliveti millenari”, scrivono i promotori dell’evento, per tuffarsi in ambienti assolutamente salubri, accoglienti ed incontaminati. A tanto danno appuntamento Maria Rosaria Siviero, psicologa terapeuta, ed il giornalista ambientalista Angelo Bucci, che per la prima mattinata di domenica 11 ottobre con ritrovo alla Cattedrale di Venafro invitano ad una passeggiata sensoriale/storico/naturalistica sulle alture di Venafro e Pozzilli. Nel merito dell’iniziativa, Bucci scrive : “Distesa alle spalle della città, l’antichissima fascia olivetata di Venafro ancora oggi produce un olio di impareggiabile qualità. Tra gli olivi secolari, talvolta millenari, è facile imbattersi in ciò che resta di monumenti sanniti, romani e medievali, tra cui una chiesetta edificata sopra le mura ciclopiche di un tempio sannita dedicato alla Dea Libera, la Madre Natura appunto. Più in alto, una torre di avvistamento (recentemente restaurata) con la sua protettiva presenza svetta sul centro storico della città di Venafro. Luoghi di grande suggestione attorno ai quali orbita un alone di racconti e di leggende”. Il prosieguo dell’evento naturalista domenicale : “Ed è quei che a passo lento cammineremo per riconnetterci alla sacralità di Madre Natura, quella superiore entità di cui noi stessi siamo parte integrante”. Nel corso della passeggiata, i racconti di Angelo si alterneranno alle esperienze emotive e sensoriali facilitate da Maria Rosaria, incentrate sull’ascolto consapevole di se e dell’atmosfera di tali magici luoghi. L’interazione con gli alberi sarà raggiunta attraverso la stimolazione di alcuni canali privilegiati, come il silenzio, il respiro e la contemplazione. Elementi imprescindibili per chi desidera essere partecipe di un’esperienza di immersione sensoriale e di connessione con Madre Natura. Ancora Angelo Bucci : “Dopo la passeggiata raggiungeremo in auto Borgata Leone di Pozzilli, dove ci dedicheremo al senso del gusto con il pranzo buffet ecofood offerto dalla Locanda delle Muse. L’esperienza è riservata a persone adulte e non è adatta alla presenza dei nostri amici a quattro zampe”.

Tonino Atella