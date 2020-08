Passeggiata a Cavallo, un’edizione memorabile alla scoperta dei paesaggi dell’Alto Molise

PESCOLANCIANO. L’edizione 2020 della consueta “Passeggiata a Cavallo”, organizzata ogni estate da volontari e amministratori comunali, ha visto la partecipazione di oltre 50 esemplari di quadrupedi provenienti, insieme ai loro padroni, da tutto il Molise e dall’Abruzzo. Ieri, domenica 2 agosto, i partecipanti hanno preso il via per l’escursione dalla piazza principale del paese, alla volta della montagna e fino al tratturo di Castel Di Sangro-Lucera. A metà cammino una pausa pranzo immersi nella natura, tra le bellezze più autentiche del territorio dell’Alto Molise. Le pietanze sono state preparate sul posto con l’aiuto dei ragazzi del Circolo sociale New Generation di Pescolanciano che opera da anni all’interno della comunità. Il tutto nel rispetto delle norme di distanziamento sociale per il Covid-19. La manifestazione ha avuto un grande successo e il consigliere comunale Antonio Padula si ritiene soddisfatto: “Una partecipazione nutrita e un affiatamento al di là di ogni aspettativa. Nonostante lo stato di emergenza ancora in atto, abbiamo trascorso una giornata bellissima a stretto contatto con la natura, liberandoci per qualche ora di pensieri e preoccupazioni, immersi nel verde autentico che si trova all’interno dei nostri confini. Stiamo già pensando alla prossima edizione, magari introducendo qualche novità. Solo pochi giorni fa – continua – abbiamo inoltre ospitato, tramite Elio Perrella, gli amici di “Molise Cost to Cost”, attualmente impegnati in un tour da un capo all’altro della regione, per una visita al Castello D’Alessandro e per assaggiare le nostre specialità locali, come polenta e ‘mbaniccia. Stiamo constatando che sempre più persone si interessano ai piccoli comuni del Molise e non solo i molisani stessi. E noi ce la mettiamo tutta per garantire e offrire la migliore accoglienza possibile per un’esperienza unica e memorabile”.

FOTO Indietro 1 di 6 Avanti