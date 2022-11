“Passeggiare nel verde con i nostri nonni”, il progetto della casa Pistilli per il bilancio Partecipato

Nell’ambito del bilancio partecipato 2022 del Comune di Campobasso, la Casa di Riposo Pistilli propone il progetto “Passeggiare nel verde con i nostri nonni”, visionabile sul sito dell’ente comunale. L’idea nasce con l’obiettivo di creare inclusione sociale tra persone di diversa età mediante il ripristino delle aree esterne con piante, fiori, panchine, giochi per bambini, musica in filodiffusione, al fine di favorire l’interazione tra persone in età avanzata e le giovani generazioni. Rendere gradevole ed accogliente gli spazi esterni stimola la consapevolezza interiore, accresce il benessere e migliora l’umore, aiuta a sorridere e a interagire con gli altri.

Tutti i cittadini residenti a Campobasso, i quali abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, muniti di carta di identità e codice fiscale, possono votare il progetto da mercoledì 2 novembre a sabato 5 novembre dalle ore 9.00 alle ore 13.30, giovedì 3 novembre è possibile votare anche il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00.