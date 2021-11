“Passaparola” si rifà il look!

Santa Croce di Magliano, in via Desiderio, 2 è stato inaugurato il “nuovo” shop fisico di Passaparola, un negozio di abbigliamento donna, dallo stile giovane e glamour

A Santa Croce di Magliano, in via Desiderio, 2 è stato inaugurato il “nuovo” shop fisico di Passaparola, un negozio di abbigliamento donna, dallo stile giovane e glamour.

Il fashion resta il nostro punto di riferimento assoluto, ma ciò che ci ha sempre motivato è stato il desiderio di creare qualcosa di più.

E questo è il mood che ha caratterizzato anche il restyling del nostro shop fisico. Abbiamo deciso di rifare il look a Passaparola perché abbiamo pensato a voi, al meraviglioso legame che si è venuto a creare in questo tempo trascorso insieme. Ciò che vogliamo è che il sentimento di condivisione che ci contraddistingue diventi ancora più forte, un vero e proprio crescendo emozionale che vi porti a sentirvi parte di “qualcosa” di bello e unico mentre vi dedicate al vostro shopping.

Il nostro obiettivo è stato creare nuovi spazi, dove non siate solo stimolate a entrare per la necessità o il desiderio di acquistare, ma per immergervi letteralmente nella nostra filosofia e nel nostro mondo, dove il glamour detta legge!

Vogliamo accogliervi nel nostro angolo fashion, facendovi distrarre dalle preoccupazioni di ogni giorno e catapultandovi in un ambiente che sia divertente e leggero. Arioso, spazioso, luminoso e con accenti colorati vivaci e vibranti, il nuovo ma sempre autentico Passaparola è il corner di stile e di glam dove rifugiarsi dopo una giornata pesante e dove potersi ritagliare momenti felici e spensierati nel segno della moda e dell’amore per noi stesse.

Abbiamo puntato su un arredamento minimal ma curato nel dettaglio, per rendere protagonisti gli abiti e ovviamente voi, che ci state sempre più a cuore!

Troverete degli angoli instagrammabili che vi permetteranno di avere un selfie moment che vi faccia ricordare di noi. Il nuovo shop include anche un maxischermo, dove proietteremo le immagini dei nostri outfit più belli e tanti video a tema moda per tenerci sempre aggiornate – ovviamente insieme! – sulle tendenze più cool.

Un obiettivo ambizioso, il nostro, che speriamo di aver centrato in pieno. Ci auguriamo che l’energia e la passione che abbiamo incanalato nella realizzazione di questo nuovo progetto possano, anche stavolta, travolgervi e stupirvi.

Il vostro parere è fondamentale per noi, così come farvi sentire al TOP ogni volta che varcate la soglia del negozio, a provare le nostre selezioni di abiti o anche soltanto per scambiare insieme due chiacchiere su quell’incredibile affascinante mondo che è la moda.

Ci trovate anche online sul profilo Instagram @passaparola1988 o sul sito www.passaparola1988.it