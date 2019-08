Passaggio pedonale via Lombardia-Terminal, il Comune liquida i compensi

Pagati i dipendenti. La gara di appalto andò deserta nel 2016 con l’Anac che avviò un procedimento che poi fu archiviato

Il Comune di Campobasso, con determina dirigenziale numero 2356 dello scorso 7 agosto, pubblicata sull’albo pretorio online del sito dell’Ente, ha liquidato «il compenso incentivante al personale dipendente impegnato», pari a 14mila e 600 euro, per i «lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al terminal bus extraurbani -collegamento pedonale via Lombardia», la cui gara di appalto è andata deserta con l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) che il 5 settembre del 2016 ha avviato un procedimento istruttorio. Di contro, il 19 settembre, «con la nota a protocollo numero 30407, l’ufficio gare ha relazionato all’Anac e la procedura è stata definitivamente archiviata senza rilevare errori da parte dei funzionari incaricati del procedimento tecnico amministrativo». Per cui, a fronte delle attività professionali in questione, i 14mila e 600 euro sono stati liquidati, a seconda della natura dell’incentivo, all’ingegner Antonio Abbazia (progettista), al geometra Michele Di Maio (Responsabile Unico del Procedimento e programmazione della spesa), a Maria Macchiarola (per la procedura di gara) e a Patrizia Iannetta (collaboratrice del Responsabile Unico del Procedimento). I lavori, finanziati dalla Regione Molise con la delibera di giunta numero 712 del 30 dicembre del 2014 per 2 milioni e 215mila euro per la “Realizzazione di un sottopasso ferroviario ed opere connesse atte all’eliminazione del passaggio a livello in via San Giovanni dei Gelsi”, sono stati riprogrammati su richiesta del Comune di Campobasso (con nota dell’assessore ai Lavori pubblici del 24 giugno 2016) con lo stesso importo per la «realizzazione dei lavori per il miglioramento e messa in sicurezza della viabilità pedonale di accesso al terminal bus extraurbani-collegamento pedonale via Lombardia». Nella stessa nota, e dopo l’acquisizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2016, «è stato precisato che il finanziamento disponibile è di euro 1,965 milioni e pertanto il Comune deve farsi carico della differenza pari ad euro 250mila». Tuttavia, «pur non essendosi perfezionato il finanziamento da parte della Regione Molise per la mancata formalizzazione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro il 30 giugno 2016», il Comune di Campobasso ha ritenuto «di dover corrispondere – si conclude nella determina – il compenso incentivante alle figure professionali che hanno predisposto gli atti relativi nella misura proporzionale allo stato del procedimento».