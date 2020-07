Passaggio delle consegne all’interno del Lions Club di Isernia

Luciano Scarpitti succede a Mario Fuschino

Dopo tante settimane di isolamento, a causa del diffondersi della epidemia covid, e in presenza di zero contagi in Molise, rispettando comunque le cautele del caso, il Lions Club di Isernia ha deciso di effettuare il “Passaggio del martelletto” tra il Presidente uscente, Mario Fuschino, ed il Presidente entrante, Luciano Scarpitti. L’incarico durerà un anno, come tutte le cariche del mondo Lions, dal Presidente internazionale al Presidente del più piccolo Club, avrà, quindi, termine il 30 giugno 2021.

«L’occasione è stata importante – ha sostenuto Scarpitti – soprattutto perché è stato possibile rinvigorire le vecchie e le recenti amicizie e da ora sarà possibile riprendere il filo delle iniziative culturali e sociali rimaste interrotte per troppo tempo. Quella dei Lions – ha tenuto a precisare il nuovo Presidente del Club di Isernia – pur essendo la più grande Associazione umanitaria del Mondo, con quasi 1 milione e mezzo di soci presenti in 200 Nazioni, vive sull’amicizia e l’entusiasmo di coloro che nei singoli territori realizzano le iniziative di carattere sociale in favore delle persone meno fortunate».

La serata è iniziata con la relazione del Presidente uscente che ha illustrato le iniziative portate a termine nello scorso anno sociale, prima che intervenisse l’interruzione determinata dalla diffusione della malattia. Ha parlato dell’inaugurazione del busto in bronzo di Tommaso Moro, grande simbolo di libertà intellettuale e religiosa, eretto all’interno del chiostro di Palazzo San Francesco. Ha ricordato l’iniziativa di prevenzione del diabete, con il controllo gratuito della glicemia a circa 150 persone che si sono presentate al gazebo Lions. Mario Fuschino ha inoltre vantato di essere arrivati alla 6° edizione del convegno sulle malattie oncologiche e di aver tenuto l’evento su Bullismo, Cyberbullismo e dipendenze tecnologiche presso l’auditorium alla presenza di circa 700 ragazzi delle scuole medie superiori. L’iniziativa culturale ha riguardato il “Concerto per la speranza”, eseguito da una grande orchestra ucraina diretta dal maestro Fernando Raucci. Infine, nel periodo peggiore dell’epidemia l’associazione ha consegnato 100 buoni spesa alimentare alla Caritas da distribuire alle famiglie più bisognose della Diocesi di Isernia e Venafro.

Al termine della serata, prima del tocco conclusivo della campana, Luciano Scarpitti ha indicato le linee guida generali che intende seguire: «Il mio programma si articola in tre punti fondamentali – ha dichiarato – 1) iniziative culturali, perché la cultura fornisce maggiore consapevolezza e significato anche ai comportamenti di generosità; 2) iniziative umanitarie, sociali e civili, secondo quanto prescritto e voluto dal lionismo; 3) benessere del club, che vuol dire amicizia all’interno, amicizia con altri club e soprattutto con le istituzioni, rispetto alle quali noi ci proponiamo come “comunità sussidiaria”. Al di sopra di tutto – ha aggiunto – avrò un assoluto rispetto per il Codice etico e per le Finalità dell’associazione». Graditi ospiti della serata sono stati: Mariangela Martella, nella veste di Presidente di Zona e portatrice dei saluti del Governatore distrettuale, Francesca Romana Vagnoni, ed il Parroco della Cattedrale di Isernia, Rev. Remo Staffieri.