Sabato 23 luglio si è tenuta la cerimonia del “Passaggio del Martelletto” per il Rotary Club di Termoli, presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli.

Il direttivo del Club, per l’annata rotariana 2022/23, si è ufficialmente insediato, per cominciare un nuovo ciclo di attività di promozione territoriale e inclusione sociale. Confermato alla presidenza Antonello Fabio Caterino, docente universitario, editore e linguista forense, che presenta – al cospetto del governatore del Distretto 2090 Paolo Signore e al consigliere comunale Francesco Rinaldi – la sua squadra: il segretario Michele Neri, ingegnere edile ed esperto di droni; il tesoriere Michele D’Aloisio, pittore, docente e illustratore; il prefetto, Fabio Iacusso, fisioterapista e antiquario. Il direttivo – continua Caterino – si compone di giovani professionisti under 40, distinguendosi per giovinezza in Italia. Parole di lode per il presidente e per il direttivo sono giunte dal governatore, Paolo Signore, che si è complimentato per la rinascita del club e la qualità dei progetti, nonché dal consigliere Francesco Rinaldi, che ha ribadito l’unione strategica tra associazioni e istituzioni. Alla fine della cerimonia sono stati “spillettati” i nuovi soci, che daranno nuova linfa allo storico club, che si appropinqua a tornare agli storici fasti.

I progetti per il nuovo anno sono quattro: Parole di Pietra, Borgovino, ArTeGiRi e Skanderbeg, coi quali il club vorrebbe rilanciare il territorio molisano ripartendo da concetti quali destagionalizzazione del turismo, promozione culturale, inclusione sociale e biodiversità. “Un’economia non inclusiva è un’economia destinata al fallimento” conclude il suo discorso di insediamento il presidente Caterino.

Passaggio del Martelletto per il Rotary Club di Termoli, alla presidenza Fabio Caterino Indietro 1 di 2 Avanti