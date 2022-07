Passaggio del Martelletto per il Club di Termoli, la consegna sabato

Questo sabato, 23 luglio, ore 11:00, presso la sala consiliare del Comune di Termoli, si terrà il passaggio del martelletto del Rotary Club di Termoli. Sarà presente, anche per la sua visita annuale, il governatore Paolo Signore e il direttivo del club per l’annata rotariana 2022-2023: Antonello Fabio Caterino (presidente), Michele D’Aloisio (tesoriere), Michele Neri (segretario), Fabio Iacusso (prefetto). Un direttivo giovane, composto di professionisti under 40, pronto ad accettare le sfide del momento e rilanciare il Molise.