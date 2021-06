Passaggio del martelletto e proclamazione a Club Modello per i Lions Tifernus

Finalmente ieri sera (domenica 20 giugno) il Club LIONS TIFERNUS di Termoli ha celebrato in presenza il solenne momento del “Passaggio del martelletto”, momento importante che determina la fine di un anno sociale e l’inizio del nuovo. Antonio Liberatore, presidente uscente ha passato il martelletto a Vincenzo Ferrazzano.

Dopo mesi di ininterrotta attività, nonostante la pandemia, il Club Termolese guidato dall’Avv. Liberatore, non solo ha continuato a lavorare per la realizzazione dei Service già previsti ma ha concentrando gli sforzi su attività utili in un momento storico devastante. Molte le donazioni di strumenti a supporto delle terapie intensive, associazioni di volontariato ed Enti. Tutto ciò è stato dettagliato da Liberatore nel corso del suo intervento, prima di ringraziare i membri del suo direttivo per poi appuntare la pin di Presidente a Vincenzo Ferrazzano. Nonostante l’uso delle mascherine e il rispetto del distanziamento interpersonale, è stata una importante occasione per tornare a condividere in presenza momenti di confronto e di emozioni e per accogliere la nuova socia, Dott.ssa Maria Grazia Terpolilli presentata al Club dalla socia, Dott.ssa Biancarosa De Carlo. Non poteva mancare il sentito e orgoglioso ringraziamento ai soci che come il Dott. Rocchia, Primario del Pronto Soccorso di Termoli, si sono distinti in prima linea sul difficile campo del Covid per doti professionali e morali. Cosi come ricordato anche dalla Governatrice Francesca Romana Vagnoni, presente alla cerimonia insieme alle più alte cariche lionistiche. Il nuovo Presidente, Vincenzo Ferrazzano, avrà il delicato compito di continuare il lavoro che ha fatto conquistare al club termolese il prestigioso riconoscimento di CLUB MODELLO. Ferrazzano, durante il suo intervento, ha anticipato che, quello inaugurato ieri sera, sarà un anno che avrà come parola d’ordine “fare”, ha poi ricordato con emozione, dinanzi agli ospiti presenti, il compianto socio Rocco Iula. Il nuovo direttivo che affiancherà Ferrazzano sarà composto dal Presidente uscente Antonio Liberatore, dal vice Presidente Francesco Cristaldi, Barbara Mammarella avrà il ruolo di global service Team mentre la segreteria sarà guidata da Mariangela Martella. Il tesoriere del Club sarà Rossana Bottinelli, Il cerimoniere sarà Lino Stilla e Antonio Di Iulio ricoprirà la carica di Censore. Il responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione sarà Biancarosa De Carlo. La squadra operativa sarà completata da dieci consiglieri.