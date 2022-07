“Passaggio del Martelletto” al Rotary Club di Campobasso, Reale nuovo presidente

Dal 1° luglio Giuseppe Reale – docente presso il Dipartimento Giuridico dell’Università del Molise – è il nuovo Presidente del Rotary Club Campobasso.

Alla tradizione cerimonia del “Passaggio del Martelletto” tra il Presidente uscente Eliseo Sipari e il Presidente entrante Giuseppe Reale che si è tenuta il 23 giugno 2022 hanno partecipato, numerosi, i soci del Club con i loro ospiti, i dirigenti dei Rotary Club di Isernia e Termoli, del Lion’s Club di Campobasso, oltre a rappresentanti di Istituzioni e Associazioni.

L’evento rappresenta uno dei momenti più importanti dell’annata rotariana perché sancisce il passaggio, in continuità, della gestione del Club da un presidente al suo successore.

Nel prendere la parola il nuovo presidente ha rivolto il proprio sincero ringraziamento a tutti i soci e ai suoi predecessori che negli anni passati hanno saputo valorizzare al meglio il Club con grande spirito di servizio e a beneficio di tutta la comunità. Ha poi presentato il suo programma e le linee guida che caratterizzeranno l’anno rotariano 2022-2023, muovendo dal tema internazionale «IMMAGINA IL ROTARY».

In particolare il presidente Reale – prendendo spunto dal fondamentale principio del Rotary racchiuso nel motto «servire al di sopra di ogni interesse personale», su cui si fonda l’agire del rotariano – ha evidenziato che uno dei modi per «servire gli altri» e di contribuire al miglioramento della società è rappresentato dall’azione di formazione culturale e di diffusione della conoscenza.

Per tali ragioni, l’attività di servizio del Club di Campobasso, per quanto possibile, con il coinvolgimento di tutti i soci e in collaborazione con le Istituzioni locali, sarà indirizzata verso obiettivi legati dal seguente comune denominatore, costituente il tema di fondo e il filo conduttore dell’annata: «La conoscenza apre le porte. Il Rotary al servizio della società, per la formazione culturale, la diffusione della conoscenza e lo sviluppo della mente critica».

Il Presidente Reale ha poi presentato i componenti del Consiglio Direttivo del Club che lo affiancheranno nell’annata 2022-2023, così composto: Past President Eliseo Sipari, Presidente Incoming Rocco Del Nero, Vice presidente Lucio De Angelis, Segretaria Alessandra Aufiero, Tesoriere Gianni Palange, Consiglieri: Mimma Leonora Bollella, Erennio Ciotoli e Marcello Malamisura.

Il ruolo di comunicatore del Club è stato affidato ad Ugo Puca, mentre Maria De Ninno è stata designata quale Delegato Rotary per il Rotaract.

Infine, nel corso della stessa serata si è svolta anche la cerimonia di avvicendamento della presidenza del Rotaract, con il passaggio dal presidente uscente Pasquale Giangiobbe a quello entrante Paolo Tirro.