Passaggio a livello resta chiuso dopo il transito del treno

Il passaggio a livello chiuso per più di 10 minuti dopo il passaggio del treno e l’assenza totale di chiunque per sbloccare la situazione. È quello che hanno vissuto gli automobilisti ieri mattina all’altezza del passaggio a livello di Matrice e che si può osservare nel breve video che ci è stato inviato da un nostro lettore. Il passaggio a livello resta chiuso ben dopo il transito del treno con gli automobilisti costretti ad aspettare. La problematica è relativa al nuovo treno che dovrebbe coprire la tratta Campobasso-Termoli e che dal suo esordio, domenica scorsa, ha fatto registrare solo ritardi e lentezza che hanno portato tante polemiche tra i cittadini che lo avrebbero voluto utilizzare per coprire i collegamenti tra le due città importanti del Molise. Ritardi che comportano una sorta di “cortocircuito” all’altezza dei passaggi a livello che quindi restano chiusi a lungo.