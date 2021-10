Passaggio a livello bloccato, automobilisti infuriati. Attesa di oltre mezzora

Passaggio a livello bloccato per più di mezzora a Campomarino lido dove gli automobilisti sono rimasti costretti ad aspettare in fila che le sbarre si alzassero. E’ accaduto questa mattina verso le 12,30, 28 ottobre, scatenando non poche polemiche tra chi si trovava in coda impossibilitato anche solo a cambiare strada come dimostra la foto che ci è stata inviata da un nostro lettore. Solo nella tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità.