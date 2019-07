Passa il rendiconto di bilancio con un disavanzo di 1,7 milioni

REDAZIONE TERMOLI

Da un lato il disavanzo di 1milione 700mila euro che potrebbe significare un innalzamento delle tasse locali, dall’altro lato una battaglia tra l’amministrazione Roberti e l’ex sindaco Sbrocca di natura squisitamente politica. Nel mezzo l’approvazione del rendiconto di bilancio del 2018 che ha scatenato un vespaio di polemiche. Non approvato dall’ex amministrazione Sbrocca, il rendiconto della passata gestione è arrivato all’attenzione del consiglio comunale ed è stata la relazione dell’assessore Giuseppe Mottola a scatenare le polemiche. Sotto la lente quel «parzialmente veritiero» che ha fatto letteralmente gridare allo scandalo. Lo stesso Mottola che ha anche annunciato l’intenzione dell’amministrazione comunale di avviare «un riaccertamento straordinario dei debiti residui» pur confermando il disavanzo. Per Mottola «sotto l’aspetto politico la gestione della vecchia amministrazione è stata fallimentare». «Gli atti sono stati approntati da persone che sono nella sua Giunta – ha replicato l’ex sindaco Sbrocca – come l’assessore al Bilancio di allora, quindi sta accusando un suo collega. Dire che un bilancio non è veritiero significa dire che è falso. Quindi lei si è autodenunciato e i consiglieri che lo votano si autodenunciano», ha concluso Sbrocca annunciando anche la decisione dei consiglieri del Pd di non partecipare al voto. Per Marcella Stumpo, invece, «bisogna rendere le voci del bilancio più comprensibili», mentre per Nick Di Michele «l’amministrazione parte con il piede sbagliato. Di Brino aveva lasciato 8,5milioni di euro e ora siamo a meno 1,7milioni». Alla fine l’approvazione con i voti favorevoli della maggioranza (15, unico assente Rinaldi), i 5 voti contrari di MoVimento 5Stelle e Stumpo e i quattro non partecipanti al voto del Partito Democratico.