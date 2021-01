Passa il bilancio preventivo dopo nove ore di consiglio. Si astiene tutta l’opposizione. Gravina: “Confronto acceso ma costruttivo”

Nove ore di dibattito tra seduta mattutina e ripresa pomeridiana, poi il via libera da parte del Consiglio comunale al bilancio preventivo 2021-2023 approvato con maggioranza compatta. Il sì definitivo con 21 sì, mentre dai banchi dell’opposizione sono giunte nove astensioni. Diversi i momenti di acceso confronto. Lega, Forza Italia, Pd, Popolari in primis hanno ribadito le perplessità espresse nelle ultime settimane. Tra queste, un esiguo coinvolgimento nella stesura del documento finale (l’astensione va letta anche in tal senso), oltre alla differenza di vedute sulle tasse (Imu, in prima battuta) e sulle entrate tutte da verificare (vendita immobili), messi a bilancio secondo forze dell’opposizione “come auspicio più che come certezza di introito”. Lamentele, infine, sull’accorpamento degli argomenti nell’assise giornaliera: troppo compressi gli interventi – secondo l’opposizione – sui tanti ordini del giorno e sull’approvazione finale.

Il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023 del Comune di Campobasso ammonta a complessivi 169.983.054,13 milioni per l’anno 2021 di cui, parte corrente euro 52.365.275,78 e parte investimenti Euro 62.459.467,48. “I temi portati all’attenzione da parte dei gruppi di minoranza attraverso gli ordini del giorno presentati, sono stati tutti temi meritevoli di attenzione e hanno permesso di approfondire diversi aspetti della presentazione che come Amministrazione abbiamo fatto oggi del nostro bilancio preventivo”. Con queste parole il sindaco Gravina ha manifestato la propria soddisfazione, rendendo merito anche al contributo delle minoranze. “Non sta a me giudicare se questa è un’amministrazione che sta lavorando bene o meno – ha aggiunto – ho sempre pensato che le critiche sono sempre elementi di confronto potenzialmente positivi per chi deve amministrare. La sfida vera di un bilancio – ha concluso – è quella di portare l’Amministrazione ad avere un avanzo il più possibile libero”.