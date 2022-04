Pasquetta tra famiglia e divertimento: ecco i vincitori del nostro contest fotografico

E’ stata una Pasquetta rovinata dal maltempo che ha reso difficili i pic nic fuori porta. I molisani, però, non hanno rinunciato a trascorrere dei momenti in compagnia nella prima festa senza le limitazioni del Covid.

E in tanti hanno voluto partecipare al contest organizzato dal Quotidiano del Molise in collaborazione con il Caseificio San Marco e Molise nel Cuore che metteva in palio i prodotti tipici molisani.

Tre i premi assegnati: il primo premio del valore di 50 euro è stato vinto da Vittorio Bandera, la cui foto ha totalizzato 115 like.

Il secondo premio, del valore di 30 euro, va a Massimo Pilla, che ha totalizzato 98 like.

Terzo premio, del valore di 20 euro, a Bozza Giuseppina e alla sua foto della Pasquetta!

I tre classificati possono contattarci su Messenger per le modalità di riscossione del premio.

Ma non finisce qui. In partenza a breve un nuovo contest con altri importanti premi.