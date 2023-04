Pasquetta fredda e piovosa, tempo instabile per tutta la settimana

Come già previsto nelle scorse ore, in Molise sarà una Pasquetta dalle basse temperature e sostanzialmente piovosa quella di oggi 10 aprile 2023, mentre in gran parte della penisola – centro-nord e Sicilia – il meteo sarà mite. L’aria fredda proveniente dai quadranti nord orientali porta alta instabilità nel tempo, con nuvole insistenti su quasi tutto il Molise e, in generale, sul versante Adriatico. Previste precipitazioni sin dalla mattina sulla costa e in parte nell’area interna, con peggioramento sul resto della regione nel pomeriggio. Possibili nevicate sulla zona appenninica oltre i 900 metri circa. Schiarite in serata su Isernia e Venafro.

Mare molto mosso e forte vento, soprattutto sulla costa. Temperature basse, massime fino a 6 gradi ad Agnone e 9 a Campobasso, meglio Isernia, Termoli e Venafro con massime tra gli 11 e i 15 gradi. La bassa pressione determinerà un tempo instabile per il resto della settimana e giovedì c’è da aspettarsi una nuova ondata di maltempo.

Domani martedì 11 aprile tempo in miglioramento, con schiarite sull’Alto Molise e nel settore occidentale. Poi ancora nuvole a cavallo tra la mattina e il pomeriggio su tutta la regione. Il vento sarà ancora forte e freddo.