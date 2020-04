Pasquetta Covid19, i molisani hanno scelto la sicurezza

Un bilancio tutto sommato positivo quello che le forze dell’Ordine fanno questa sera (13 aprile) sul fronte prevenzione “spostamenti immotivati” nel giorno di Pasquetta. Lo conferma anche il dirigente della Polizia Stradale di Campobasso, Marco Graziano, da noi “intercettato” durante i posti di blocco in pieno centro nel capoluogo di regione. I molisani hanno dimostrato buonsenso e grande rispetto delle regole imposte, il Lunedì in Albis è stato festeggiato in piena sicurezza. A corredo le immagini e il video girato alle 19:00 proprio in centro a Campobasso.