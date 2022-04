Pasquetta Contest, pubblica la tua foto e vinci tutto il sapore del Molise

E’ in partenza il nuovo contest del Quotidiano del Molise dedicato alla Pasquetta e realizzato in collaborazione con il Caseificio San Marco e Molise nel cuore!

Per festeggiare la Pasquetta che torna a riunire le famiglie, abbiamo deciso di mettere in palio i prodotti tipici molisani del Caseificio San Marco.

Partecipare al contest come sempre è semplicissimo!

Commenta il post pubblicato sulla nostra pagina Facebook con la foto della tua Pasquetta in famiglia o con gli amici. Ti basterà cliccare sulla foto che vedi in questo articolo. Metti e fai mettere like! Le tre foto che otterranno il maggior numero di like vinceranno i premi!

Primo premio del valore di 50 euro. Secondo premio del valore di 30 euro. Terzo premio del valore di 20 euro. Scatta la foto alla tua Pasquetta e vinci il sapore del Molise!