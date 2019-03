Pasqualina a “Uomini e Donne”, la 85enne di Ceppagna ospite dalla De Filippi

CEPPAGNA

C’era anche un po’ di Molise ieri, martedì 19 marzo, a “Uomini e Donne”. Il programma più gettonato e chiacchierato della televisione italiana, condotto da Maria de Filippi, e che mette a confronto uomini e donne di tutte le età in cerca d’amore. In particolare, la puntata di ieri ha visto protagonista l’ultraottantenne di Ceppagna, Pasqualina Mascio che nonostante la veneranda età (85 anni) ha animato il programma cimentandosi in un ballo scatenato sulle note di “Hey Mama” con Antonia, un’altra 85enne tutto Peppe. «Ho fatto la guerra io!», ha risposto Pasqualina quando Maria le ha chiesto quanti anni avesse a fine ballo. Per poi bisbigliarle ancora all’orecchio: «Ne ho 85! Io ballo qualsiasi cosa, anche musica da discoteca».