Un gesto di solidarietà nel giorno che precede la Pasqua. Il nobile atto è stato fatto da una delegazione di Ultras del Termoli calcio 1920, Curva Marco Guida, che ha portato in dono diverse uova di Pasqua alla Casa Famiglia “La casa di Kore” per augurare buona Pasqua alla struttura e ai ragazzi presenti. Un gesto altruista che bene fa non solo a chi riceve ma anche a chi dona.