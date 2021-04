Pasqua clemente sul fronte Covid: 18 nuovi positivi su 298 tamponi. Due nuovi ricoveri. 61 guariti

Su un totale di 298 tamponi refertati in Molise, secondo il Bollettino Asrem, ci sono 18 nuovi positivi. Per fortuna non si registrano nuovi decessi, mentre sono due i nuovi ricoveri e si tratta di una persona di Casalciprano e una di Cercemaggiore. Il totale delle persone che si sono negativizzate sono 61. Scende a 782 il numero degli attualmente positivi in Molise. Sono 48 i pazienti ricoverati a Malattie Infettie al Cardarelli, 9 in Terapia Intensiva. 3 quelli ricoverati al Gemelli Molise e 2 al San Timoteo.

Sul fronte della campagna vaccinale in Molise sono state somministrate 70.689 dosi: 54.696 Pfizer; 11.983 AstraZeneca; 4.010 Moderna; su un totale di 76.925 di dosi consegnate

TOTALE POSITIVI 18

BOJANO 2

CAMPOBASSO 5

CASALCIPRANO 1

CERCEMAGGIORE 1

MATRICE 2

RICCIA 2

S. CROCE DI M. 1

TERMOLI 3

TRIVENTO 1