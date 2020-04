Pasqua blindata: scelta di sicurezza. Appello del Questore di Campobasso

La Settimana Santa è entrata nel vivo, passione e resurrezione guideranno i cuori dei credenti anche in tempo di Coronavirus. Ma con la massima autorità di Pubblica Sicurezza in provincia di Campobasso, il Questore Giancarlo Conticchio, abbiamo voluto porre l’accento sui pericoli (sanitari e sanzionatori) che si corrono se sottovalutiamo un rischio ancora presente, nonostante in Molise la curva dei contagi induca ad un cauto ottimismo. «Spostamenti immotivati, scampagnate, gite fuori porta: tutto ancora rigorosamente vietato». Lo ha ribadito l’Alto funzionario della Polizia di Stato nell’intervista che vi proponiamo.

Servizio di Lino Santillo