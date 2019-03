Pasqua all’uncinetto, le donne di Trivento al lavoro per tornare a stupire

TRIVENTO

Dopo il tappeto da record e l’albero di Natale rigorosamente realizzati all’uncinetto (l’articolo qui), le donne dell’associazione “Un filo che unisce” di Trivento sembra stiano realizzando una nuova sorpresa in vista della Pasqua che, sicuramente, non mancherà di stupire anche stavolta. Le donne del paese sono già all’opera e cercano volontarie. Numerosi, infatti, sono i post comparsi sulla pagina Facebook dell’associazione che invitano a partecipare all’iniziativa “Pasqua in dolcezza”, realizzando dei piccoli fiori di pesco all’uncinetto. L’obiettivo è di riuscire a farne almeno mille nell’arco di due settimane. Un modo ancora una volta colorato ed originale per celebrare l’arrivo della Pasqua ed esaltare l’importanza, la bellezza e la preziosità delle realizzazioni artigianali. Non resta allora che attendere questa nuova opera i cui dettagli sono ancora top secret.