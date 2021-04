Pasqua 2021, Campobasso risponde bene e si attiene agli appelli di consapevolezza (video)

Sarà il pranzo di Pasqua, saranno le restrizioni in zona Rossa, Campobasso risponde bene all’appello e mostra le sue strade del centro libere dal traffico di auto. Sparute apparizioni di gente accompagnano questo breve video (girato alle 15,00 di oggi 4 aprile) in un fresco pomeriggio primaverile. Una bella dimostrazione di consapevolezza in attesa di tempi migliori. La città resta comunque ben controllata dalle forze dell’ordine che vigilano sugli spostamenti. L’importante, ora, è proseguire nel medesimo rispetto anche domani, giorno di Pasquetta. Verranno giorni migliori.