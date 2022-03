Pasolini, cento anni dalla nascita: Dacia Maraini lo racconta all’Unimol

Il Dipartimento di Scienze Umanistiche e della Formazione ha organizzato per il 5 e 6 aprile prossimo un convegno a tema

Disegnare un profilo quanto più possibile ampio e completo di una delle personalità intellettuali ancora in grado di parlare al nostro presente con il suo sperimentalismo visionario e vitale, con la sua tensione conoscitiva civilmente impegnata. In occasione del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Dipartimento di Scienze umanistiche e della Formazione dell’Università del Molise organizza, il 5 e 6 aprile, dalle 9, un convegno che percorre la sua vasta e poliedrica produzione.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comitato scientifico nazionale per le celebrazioni del centenario di Pasolini istituito dal ministero della Cultura, prevede la partecipazione di molti tra i maggiori studiosi del poeta oltre a importanti personaggi della nostra cultura nazionale: Dacia Maraini, la prestigiosa scrittrice che ha avuto un lungo sodalizio con Pasolini, e Paolo Di Paolo, uno dei più importanti fotografi italiani, che ha collaborato in diverse occasioni con il poeta e regista. Il convegno potrà essere seguito in presenza o i diretta sui canali social dell’Unimol.