Party della droga nel centro storico, un cittadino esasperato: «Aiutateci»

E’ un grido d’allarme e nello stesso tempo una richiesta d’aiuto quella che ci giunge da un cittadino di Campobasso. Esasperato ed intimorito per la presenza di tossicodipendenti nel centro storico di Campobasso. Come testimonianza ci ha inviati foto della “casa del buco”, un ricettacolo di immondizia e siringhe. “Ci sono tossicodipendenti che si bucano in mezzo alla strada – ci ha confessato il cittadino del capoluogo – e viviamo continuamente in uno stato d’apprensione. Ho dei figli piccoli e sono terrorizzato dal fatto che possano toccare le siringhe e temo ogni giorno che la mia compagna venga scippata. Siamo abbandonati dalle istituzioni – prosegue – e spero che la nuova amministrazione possa occuparsi anche di queste situazioni di degrado che viviamo quotidianamente nel centro storico». La zona interessata dalle foto e dalla segnalazione di questo cittadino disperato è quella di Sant’Antonio Abate. Dove, secondo la segnalazione, si organizzano veri e propri party, con presenza di cocaina ed eroina, a cui partecipano anche ragazze. Noi raccogliamo il grido d’allarme di questo cittadino e lo giriamo agli organi preposti. Forze dell’ordine, che in questo periodo stanno intensificando la lotta alla droga, e amministrazione comunale.