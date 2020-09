Partorisce al Cardarelli e il tampone risulta positivo: il neonato è negativo

C’è apprensione, almeno questo dato è innegabile, sia nel reparto di ginecologia dell’ospedale Cardarelli, sia tra alcuni cittadini. La vicenda ha inizio lunedì 21, quando una donna, di Ripalimosani, si reca all’ospedale perché prossima al parto. Come da prassi le viene effettuato il tampone, ma nel frattempo la donna partorisce. Nel pomeriggio arriva l’esito del tampone: positivo. La stessa viene trasferita nel reparto di malattie infettive, mentre alla persona che era in stanza con lei viene effettuato immediatamente il tampone perché a contatto con un positivo: fortunatamente in questa circostanza l’esito è negativo, ma la donna resta ricoverata, in quarantena e isolata. Il tampone viene effettuato anche al neonato, alla cui mamma è stata riscontrata la positività: il bimbo risulta, fortunatamente, negativo. Da questa situazione, ci ha assicurato il dg Asrem Oreste Florenzano, non è scaturito alcun cluster. “Al momento – ha detto il dg – la donna che ha partorito è l’unica a cui è stata riscontrata una positività. Pertanto, al momento, non ci sono conseguenze di contagio. La donna che era con lei in stanza è risultata negativa, ma resta ricoverata in isolamento”.

Ora il piccolo giallo nasce dal fatto che la donna, secondo i ben informati e secondo quanto appreso da persone a lei vicine, è sempre stata in una sorta di isolamento precauzionale, ha tenuto una condotta rigida proprio perché incinta. Pertanto non si spiega come possa essere stata contagiata.