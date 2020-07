Partorire in tempi di Covid tra ansie e papà “bannati”: «Fateli stare con noi»

Come per tutti gli “appuntamenti al buio” l’ansia è palpabile. C’è chi partorirà tra appena 11 giorni, c’è chi ha davanti a sè ancora il mese più “lungo della sua vita”. E, anche se nascosto dietro alle mascherine, il sorriso è chiaramente visibile nei loro occhi. Sono loro le future mamme del corso pre-parto di Termoli che oggi, 1 luglio, si sono incontrate per l’ultima lezione del loro corso in vista del parto. «Ultima lezione che abbiamo potuto finalmente seguire dal vivo e che ci ha permesso anche di conoscerci di persona». In tempi di emergenza legata al Covid-19, infatti, anche i corsi pre-parto che vengono organizzati dalla direzione aziendale dell’ospedale San Timoteo erano stati “sospesi” e trasferiti nell’aula virtuale messa a disposizione delle future mamme. «Questo ci ha permesso di seguirli lo stesso – raccontano al termine della lezione – e di questo dobbiamo ringraziare l’ostetrica Luisa che è stata veramente brava. Siamo rimaste contente perché siamo riuscite a farlo ed è stato molto interessante». Future mamme che hanno deciso di dare alla luce i propri bambini nell’ospedale di Termoli «anche per incentivare il fatto di non chiudere il punto nascita. Siamo rimaste soddisfatte dal reparto di Ostetricia e siamo felici che i nostri bambini nasceranno a Termoli». Assodato, quindi, che saranno tutti bambini L113, resta l’ansia per la situazione legata all’emergenza Covid e l’impossibilità per i futuri papà di assistere alle fasi del travaglio e del parto visto che, a differenza di quello che si faceva fino a qualche mese fa, non si potrà accedere nella sala parto e nel reparto. «Questa è una battaglia che vogliamo portare avanti anche se per noi mancano poche settimane perché è una cosa che ci demoralizza anche perché avere accanto il papà e condividere con lui questa gioia è una cosa bellissima e speriamo che si sblocchi qualcosa». Se si chiede a queste giovani e splendide mamme di lanciare un appello alla direzione sanitaria sarebbe proprio questo: «una delle cose importanti è fare entrare i papà. Non diciamo di assistere al parto ma magari la presenza durante il travaglio e l’avere a disposizione più tempo per vedere i bambini invece dei 15-20 minuti che si hanno a disposizione perché per noi è importante averli vicino».

