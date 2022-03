Partono per l’Ucraina i medicinali raccolti a Isernia

Partono questo pomeriggio dalla sede della Croce Rossa di Isernia i medicinali raccolti in tutta la provincia altomolisana per l’emergenza guerra in Ucraina. La raccolta è stata coordinata dall’assessore alla Protezione Civile, Domenico Di Baggio, nella foto con i volontari della Croce Rossa e il loro presidente Fabio Rea. I medicinali raccolti saranno trasportati nel punto di raccolta nazionale, da dove poi verranno trasferiti in Ucraini con i Tir della Croce Rossa.