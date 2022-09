Partono i lavori di rifacimento degli attraversamenti pedonali in città

I lavori verranno effettuati nelle ore notturne per evitare problemi alla circolazione stradale

Dalla serata di martedì 6 settembre partiranno a Campobasso i lavori previsti dall’Amministrazione Comunale, e nello specifico dal servizio viabilità e segnaletica stradale, per il rifacimento degli attraversamenti pedonali in città.

I lavori che per questa prima fase dureranno fino a sabato 10 settembre, per precisa volontà dell’Amministrazione verranno effettuati nelle ore notturne, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 del mattino, al fine così di evitare ai cittadini difficoltà per tutto ciò che concerne la circolazione stradale durante le ore del giorno.

Si inizierà partendo dalla zona centrale e dagli Istituti scolastici per poi allargarsi, man mano, verso tutte le altre zone cittadine.

Per gli eventuali e inevitabili rumori che questo genere di attività potranno generare, i responsabili dei lavori chiedono una preventiva comprensione da parte dei cittadini.