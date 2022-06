Partono i corsi per imparare a sparare ai cinghiali che attaccano i campi

L’annuncio dell’assessore regionale all’Agricoltura, Cavaliere, nella sede della Coldiretti che si è detta pronta a tenere le lezioni: in Molise sono presenti oltre 40mila esemplari, distribuiti in 100 per ettaro, contro i tre in cento ettari previsti dalle norme

Abilitare i proprietari o conduttori di fondi agricoli alla selezione dei cinghiali attraverso un corso per il piano di selecontrollo durante il quale saranno insegnati sia i fondamentali sulla specie oggetto della caccia di selezione sia le modalità per lo svolgimento della stessa. È l’iniziativa presentata in conferenza stampa dalla Coldiretti Molise con il delegato Confederale, Giuseppe Spinelli, e il direttore generale, Aniello Ascolese, cui ha partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere.

“Con il selecontrollo – ha spiegato l’esponente del governo regionale – si dà la possibilità a proprietari di terreni e conduttori e a chi ha licenza di caccia di frequentare questo corso, che Coldiretti da tempo si era detta disponibile a tenere sul territorio regionale, e di cui a giorni si inizieranno a raccogliere le adesioni. La Regione mette in piedi tutto ciò che è di sua competenza (è dello scorso anno la proposta di delibera, approvata all’unanimità, con cui si disciplina il controllo della popolazione degli ungulati, ndr) ma il problema è sempre a Roma. Abbiamo fatto una grande azione di pressione riuscendo ad ottenere un decreto interministeriale dal ministero dell’Ambiente che ora deve seguire il suo iter”.

“Il corso – ha spiegato Spinelli – avrà una durata di 25 ore, da suddividere in più giorni, al termine del quale il candidato che avrà frequentato almeno l’80% delle ore di formazione previste dovrà sostenere un esame scritto ed una prova orale, il cui superamento darà diritto alla prova finale abilitativa di tiro”. Potranno essere ammessi a frequentare i corsi i titolari di aziende agricole e zootecniche o conduttori dei fondi sui quali si vorrà attuare l’intervento di controllo purché: residenti nella regione Molise da almeno 5 anni, muniti di regolare licenza di Caccia in corso di validità ed in possesso, o in procinto di munirsi, di un’apposita carabina a canna rigata atta a tale uso.

L’avvio dei corsi, fortemente voluti da Coldiretti, fornisce una concreta risposta agli agricoltori, che in tal modo potranno difendere i loro terreni dall’invasione dei cinghiali che stanno portando sull’orlo del fallimento centinaia di aziende. “Il Selecontrollo – ha aggiunto Spinelli – è solo un ulteriore passo verso la risoluzione del problema che, lo ribadiamo, potrà essere risolto solo con la modifica della Legge 157/92 sulla fauna selvatica”.

Lo scorso venerdì 27 maggio oltre 400 imprenditori agricoli molisani aderenti a Coldiretti si sono uniti ad allevatori e agricoltori provenienti da tutta Italia dando vita, in piazza Santi Apostoli, ad una grande manifestazione organizzata da Coldiretti per chiedere al Governo di intervenire subito contro questa emergenza che ormai non riguarda solo le aziende agricole ma l’intera cittadinanza visto che gli ungulati, oltre a provocare incidenti stradali, anche mortali, ormai girano incontrastati anche nelle città e nei paesi del Molise.

Infatti, i numeri sono da emergenza vera. “Ci sono oltre 40mila cinghiali in Molise e sono anni che Coldiretti – hanno affermato i rappresentanti dell’associazione – dice che vanno gestiti in campagna. Occorre la modifica della legge 157, che stiamo aspettando con la firma di Patuanelli, per intervenire in aree protette. Ci sono danni per milioni di euro, ma nel 2018 non c’era un euro per chi li aveva subiti, poi siamo partiti con 300mila euro nel 2019 e quest’anno c’è un milione di euro. Con questo corso – hanno concluso – si permette ai coadiutori che possono essere chiamati ad intervenire tutto l’anno sui propri campi attaccati dai cinghiali che, secondo le normative, devono essere massimo tre in cento ettari. Invece oggi ce ne sono 100 su un ettaro”.

Ma il problema non si “esaurisce” con le devastazioni dei campi e la distruzione di interi raccolti. Adesso a preoccupare c’è anche la Peste suina africana (PSA), una malattia non contagiosa per l’uomo ma che po’ trasferirsi dai cinghiali ai maiali. Ciò costituisce un grande pericolo per le aziende zootecniche che allevano maiali (in Molise ve ne sono circa 300) in quanto i cinghiali sono il principale veicolo di diffusione del virus che può risultare letale sia per i cinghiali che per i suini. Il grave pericolo per gli allevatori di suini sta nel fatto che in caso anche di un solo contagio all’intero dell’allevamento verrebbero abbattuti tutti i capi. L’invito di Coldiretti è quello di segnalare tempestivamente il ritrovamento di carcasse di cinghiali morti al competente servizio veterinario che procederà a compiere le necessarie verifiche del caso. Tutti gli interessati a seguire il corso possono rivolgersi alle ATC di Campobasso ed Isernia ed a tutti gli uffici di Coldiretti Molise dislocati sull’intero territorio regionale.