Parto salvavita al San Timoteo, Molisanità: “Lodare i professionisti dell’ospedale”

“E’ il momento di lodare i professionisti dell’ospedale ufficialmente così come quando si è detto che il punto nascita doveva chiudere”. E’ quanto affermato da Cinzia Ferrante e Debora Staniscia del Comitato Molisanità di Termoli. Sotto la lente quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato quando i professionisti di turno nel punto nascita di Termoli che in 10 minuti hanno fatto nascere un bambino che altrimenti sarebbe morto. “Sentire questo racconto è stato molto emozionante – hanno affermato – c’è bisogno di professionisti e c’è bisogno di tutelare il punto nascita perché è fondamentale soprattutto in momenti di emergenza come quello che si è vissuto l’altra notte”.