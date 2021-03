Partito lo screening di massa a Termoli presso la sede della Misericordia (il reportage)

È partito questa mattina, 10 marzo, lo screening di massa presso la sede della Misericordia di Termoli con il metodo drive through per valutare l’incidenza dei contagi anche a Termoli.

Uno screening importante dopo che nella giornata di ieri si è verificato un aumento di contagi così come certificato dall’azienda sanitaria regionale attraverso il bollettino ufficiale.

La situazione, dopo solo un giorno di tregua, è tornata ad essere nuovamente preoccupante. È risalito il numero dei contagi e dei ricoveri, ma soprattutto si registrano ben 4 trasferimenti di pazienti gravi fuori regione. Quindi il Molise continua ad utilizzare, anche più volte al giorno, la Cross, la rete delle emergenze extraregionali che consente di trasferire i pazienti in altre regioni di Italia quando le loro condizioni si aggravano e hanno bisogno di un posto letto che in Molise continua ad essere difficile trovare.

Ben 5, i pazienti che sono stati trasferiti: 3 a Foggia e 1 al San Filippo Neri di Roma, un altro da malattie infettive in terapia intensiva.

Purtroppo sono tornati ad aumentare anche i ricoveri, 11 i pazienti che hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione ma si registrano anche 6 dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 123, di cui 83 al Cardarelli (70 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva), 24 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 4 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 12 al Neuromed (7 terapia intensiva e 5 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 24 pazienti.

Su un totale di 1183 tamponi processati sono stati riscontrati 87 nuovi positivi, una percentuale di 7,3 positivi su tampone e il centro più colpito è risultato Campobasso con 14 contagi, seguito da Santa croce di Magliano con 13 e da Termoli con 9 persone risultate positive.

E da oggi per i prossimi 5 giorni proprio a Termoli partirà lo screening di massa organizzato dall’amministrazione comunale per cercare di verificare la reale incidenza del Covid-19 sul territorio termolese.

Potranno sottoporsi al tampone rapido gratuito i cittadini che si sono registrati presso il portale realizzato dal comune di Termoli e che arrivino con l’apposita modulistica. Le persone sono state divise in gruppi. Il tampone sarà effettuato presso la misericordia dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

INTERVISTE E VIDEO IN ALTO