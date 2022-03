Partito il primo carico di aiuti. Appello per ospitare una famiglia ucraina

I beni raccolti da Michele e Dariia. Il camion è partito questa notte da Termoli alla volta dell’Ucraina a testimonianza del grande cuore dei termolesi

Hanno lavorato ininterrottamente per far si che i primi aiuti arrivassero direttamente in Ucraina e sono riusciti nell’intento.

Michele e Dariia, sono riusciti ad entrare in contatto con una associazione che ha messo a disposizione uno dei camion disponibili per caricare i beni raccolti.

Termoli ha risposto in massa al loro appello lanciato e tantissimi sono stati gli aiuti raccolti. Aiuti che continuano ad arrivare numerosi e che porteranno Michele e Dariia ad affrontare personalmente un altro viaggio verso l’Ucraina previsto per sabato prossimo.

Questa notte il camion arrivato a Termoli, nella sede Termoplast in via Stati Uniti, 7, è stato caricato con l’aiuto di familiari e amici che hanno sfidato il maltempo pur di assicurare acqua, cibo, coperte e tutto il necessario per il popolo ucraino.

Ancora una volta hanno tenuto a ringraziare tutti per la solidarietà e per il grande numero di beni raccolti e hanno lanciato un appello a favore di una famiglia ucraina proveniente da Odessa.

“Chiunque abbia la possibilità su Termoli di poter accogliere 5 persone (due nonni, una mamma e i suoi 2 figli di 7 e 12 anni) può contattarci al numero 320-1566833”. Ci sarà Dariia a fare da interprete per la lingua.